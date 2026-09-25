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Argentina-Paraguay, la gran final.
Argentina-Paraguay, la gran final.&nbsp;
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En vivo: Argentina y Paraguay igualaron sin goles y el oro se define por penales

No hubo goles en la final entre Argentina y Paraguay y el primer puesto de torneo se define desde los doce pasos.

MDZ Deportes

La Selección argentina igualó sin goles ante Paraguay al cabo de los 90 minutos reglamentarios de la final por el oro en los Juegos Suramericanos, que se disputa en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por lo que todo se define en los penales.

Argentina-Paraguay, la gran final.

Argentina-Paraguay, la gran final.

Seguí el minuto a minuto de la final entre Argentina y Paraguay

Hay penales en Rosario

Argentina y Paraguay empataron 0-0 y el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Paraguay se quedó con diez

Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras cometer una nueva infracción y fue expulsado, dejando a Paraguay con un jugador menos.

Argentina volvió a acercarse

Coronel habilitó a Tulián, que buscó definir ante el arco paraguayo, pero la pelota se fue junto al palo derecho del seleccionado visitante.

Argentina insiste

Argentina tuvo una nueva oportunidad a través de un tiro libre, pero no logró aprovecharla. El equipo de Placente continúa buscando la apertura del marcador, aunque le falta precisión en los metros finales.

¡Estuvo cerca!

Jainikoski habilitó a Tulián, quien sacó un potente derechazo que dio en la parte baja del palo derecho de Paraguay.

Otra gran chance Argentina en el ST ante Paraguay

Paraguay también avisó

Gamarra probó con un remate bajo al primer palo, pero Leguizamón respondió bien y atrapó la pelota para evitar la apertura del marcador.

Argentina se perdió el primero

Argentina tuvo la ocasión más clara del partido. Jainikoski, recién ingresado, recibió un pase cruzado por la izquierda y buscó definir al segundo palo, pero la pelota picó justo antes y se fue apenas junto al poste izquierdo de Paraguay.

Jainikoski se perdió el primero para Argentina

¡Comenzó el segundo tiempo en Rosario!

Cambios en Argentina: ingresan Domínguez y Jainikoski por Marcipar y Ojeda.

Final del primer tiempo

Argentina y Paraguay igualan sin goles en Rosario, en la final de los Juegos Suramericanos 2026.

Se calentó el partido

Una falta sobre Subiabre dentro del área paraguaya desató un cruce entre los juveniles, con empujones e insultos entre ambos equipos.

Argentina-Paraguay: se picó en el final del PT

Se salvó Argentina

Closter despejó justo de cabeza y evitó una nueva llegada peligrosa de Paraguay, que podía conectar por segunda vez consecutiva de arriba y poner en riesgo el arco argentino.

Primera amarilla para Argentina

Espíndola fue amonestado tras derribar a Sarza y se convirtió en el primer jugador argentino en recibir una tarjeta en el partido.

Otro aviso de Argentina

Satas ganó de cabeza dentro del área y generó otra aproximación para Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Primera amarilla del partido

Fernández, de Paraguay, fue el primer amonestado del encuentro tras derribar a Subiabre y cortar su avance.

Argentina tuvo la primera clara

Argentina generó la primera ocasión clara del partido. Domínguez picó en velocidad, dejó atrás a su marcador y asistió a Subiabre dentro del área, pero el remate del delantero fue contenido por Sosa, arquero de Paraguay.

¡Comenzó el partido!

Formación argentina confirmada

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