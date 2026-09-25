En vivo: Argentina y Paraguay igualaron sin goles y el oro se define por penales
No hubo goles en la final entre Argentina y Paraguay y el primer puesto de torneo se define desde los doce pasos.
No hubo goles en la final entre Argentina y Paraguay y el primer puesto de torneo se define desde los doce pasos.
La Selección argentina igualó sin goles ante Paraguay al cabo de los 90 minutos reglamentarios de la final por el oro en los Juegos Suramericanos, que se disputa en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por lo que todo se define en los penales.
La Albiceleste llegaba tras vencer 1-0 a Perú, mientras que la Albirroja superó por el mismo resultado a Chile. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo de Paraguay por 2-1, y ahora volverán a medirse para definir al ganador de la medalla de oro.