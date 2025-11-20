En vivo: Argentina va por el triunfo ante Alemania y Zeballos-Molteni ganaron el primer set del dobles
Con la serie empatada 1-1, Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impusieron 6-4 sobre Krawietz y Putz en el primer parcial.
Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se define en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.