En vivo: Argentina va por el triunfo ante Alemania y Zeballos-Molteni ganaron el primer set del dobles

Con la serie empatada 1-1, Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impusieron 6-4 sobre Krawietz y Putz en el primer parcial.

Zeballos y Molteni definen la serie para ARgentina en el dobles.

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se define en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.

Zeballos y Molteni ganaron el primer set del dobles

El minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Davis

