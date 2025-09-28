En vivo: ¡Apareció Ferreyra y Gimnasia ya le gana a Chacarita 1 a 0 en San Martín!

Por la fecha 33, Gimnasia se mide ante Chacarita en San Martín. Si gana y Estudiantes de Río Cuarto no vence a Almirante Brown, sacará su pasaje a la final.

Gimnasia y Esgrima se juega ante Chacarita Juniors, en San Martín, la chance de poder meterse en la final por el primer ascenso a la Primera División, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional.

Si el Lobo suma de a tres y Estudiantes de Río Cuarto no le gana su partido de esta tarde a Almirante Brown, se clasificará para el partido definitorio, a una fecha del final. Sino, tendrá que esperar hasta la última jornada, pero con una importante diferencia.

Chaca empezó con todo el partido y generó dos chances claras en el comienzo que obligaron a dos intervenciones espectaculares de César Rigamonti. Tras ese envión inicial de los locales, Gimnasia se acomodó en el campo de juego y, a los 9 minutos, apareció Nicolás Ferreyra, que aprovechó un rebote y metió el primer tanto del partido para la visita.

A los 22, Rigamonti volvió a lucirse con una atajada fantástica para que el Lobo continúe arriba en el marcador, tras una buena contra del Funebrero, que pudo terminar en empate.