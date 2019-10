En su llegada a Mendoza, Juanfer aseguró que "estoy nueve puntos"

River Plate arribó anoche a Mendoza para enfrentar hoy a Almagro por los cuartos de final de la Copa Argentina, a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, y unas de las grandes novedades en el Millonario es el regreso a la convocatoria de Juan Fernando Quintero.

El volante colombiano recibió el alta tras la rotura de ligamentos que sufrió en marzo en la goleada ante Independiente y se mostró feliz por volver a ser citado.

"Estoy 9 puntos. Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien", expresó el mediocampista. "Yo estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste. Las lesiones son cosas del fútbol y, gracias a Dios, nunca me sentí solo durante la recuperación. Tuve la compañía de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico, los médico y mi mentalidad", añadió.

"De peso estoy igual, sigo la dieta. No soy vegano pero sigo una dieta y noté un cambio en mi cuerpo. Averigüen bien que les va a servir", deslizó. Luego palpitó la vuelta de la Copa Libertadores ante Boca, además, recordó la final de la edición 2018, donde convirtió el gol de la victoria en el Santiago Bernabéu en el tiempo extra. "Me siento muy orgulloso pero todos fuimos parte de la Copa. La Libertadores es parte de la historia del club y gracias a Dios pude ser parte de ella", concluyó.