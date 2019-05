El arquero de River Plate, Franco Armani estimó que en el Monumental y con la parcialidad 'millonaria' pueden "dar vuelta la serie, que quedó abierta", pese a perder anoche por 1 a 0 frente a Athlético Paranense, el primer partido por la final de la Recopa Sudamericana, jugado en el estadio Arena da Baixada, en el estado de Paraná, Brasil.

"En casa y con nuestra gente va a ser otra historia. La serie está abierta", insistió el guardavallas santafesino, que fue convocado por el DT Lionel Scaloni para el Seleccionado argentino que competirá en la Copa América de Brasil,

"No me caracterizo por ser figura, estoy donde el equipo me necesita" refirió el guardavalla en relación a su desempeño en el encuentro.

"Paranaense es un rival complicado, lo sabíamos, pero no pudimos controlarlo y faltó concentración" indicó Armani en el análisis

"Para dar vuelta la serie habrá que marcar rápido en la revancha", consideró mostrando confianza para ganar el partido del jueves 30 a las 21.30, en el estadio Antonio V. Liberti.

Por último, Armani apuntó que deben "trabajar en la semana para mejorar en el juego y estar bien concentrados para el próximo encuentro porque se puede ganar porque la serie quedó abierta", concluyó.