En Belgrano, pideron declarar persona no grata a Matías Suárez

Se desarrolló la Asamblea General de socios en Belgrano de Córdoba, la primera después del descenso del equipo a la B Nacional, y en medio de un clima caldeado en el que la dirigencia fue abucheada y el balance no fue aprobado, llamó la atención el pedido de un grupo de hinchas: declarar persona no grata a Matías Suárez.

La insistencia de Suárez para ser transferido a River en enero de este año no cayó nada bien en el Pirata, sobre todo por el delicado momento que atravesaban los cordobeses. En aquel entonces, tras la revisión médica con el Millonario, un hincha lo increpó al grito de "ratón, no vuelvas más".

Pero la herida todavía no cerró, y eso quedó evidenciado con el pedido de los socios, que finalmente no prosperó. Mientras tanto, el presidente Jorge Franceschi explicó: "No estaba a la altura de las circunstancias de pelear por la permanencia. Por eso lo vendimos en tres millones de dólares, para afrontar el TAS y el campeonato".