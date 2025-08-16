Empezó el segundo tiempo: Los Pumas caen 31 a 17 ante los All Blacks en Córdoba

Los Pumas ya reciben a los All Blacks en el inicio del Rugby Championship 2025, que será la última edición de este torneo. El encuentro se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba ante unos 54 mil espectadores. El mendocino Rodrigo Isgró es titular en el equipo que dirige Felipe Contepomi.

Los argentinos buscan un histórico triunfo ante una de las grandes potencias del rugby mundial, a la que nunca pudieron derrotar como locales. Y, por supuesto, después de los himnos nacionales, fue el turno del Haka, la tradicional danza maorí que realizan los visitantes.

En los primeros momentos del partido, rápidamente, el equipo de negro consiguió la primera ventaja a los 4 minutos con un penal a través de Beauden Barrett. Luego, amplió la ventaja con un try de Sevu Reece a los 8 y, otra vez el capitán de negro, Barret, amplió el marcador con una conversión, por lo que Nueva Zelanda comenzó arriba 10 a 0 en un arranque arrollador.

A los 15 minutos llegó la reacción de Los Pumas gracias a un try del mendocino Rodrigo Isgró por el sector derecho, mientras que Tomás Albornoz consiguió la conversión para acortar un poco más la brecha y poner el partido 10 a 7.

Sin embargo, a los 23 minutos, los All Blacks consiguieron un nuevo try mediante una jugada de Will Jordan que culminó Cortez Ratima. En tanto, otra vez Barrett aprovechó la ocasión y anotó la conversión para estirar el marcador. Asimismo, Argentina respondió a los 29 minutos con un penal de Albornoz y volvió a acercarse en un partido atractivo. Por ahora, es 17 a 10 para los oceánicos.

Ardie Savea volvió a aumentar la ventaja a los 38 minutos mediante un try, mientras que Beauden Barrett decretó otra conversión para por a los All Blacks 24 a 10. Luego, a poco del cierre, en otro avance por la derecha, los de negro anotaron otro try, el segundo de Sevu Reece, y una nueva conversión de Barrett, para sellar el resultado de 31 a 10 al cierre del primer tiempo. Los maoríes despliegan su juego y demuestran todo su poderío en el inicio del Rugby Championship en Córdoba.

Se acercan Los Pumas en el segundo tiempo

Los Pumas salieron con todo en la segunda parte y se acercaron en el marcador gracias a un try y una conversión del tucumano Albornoz, quien suma 11 puntos en el encuentro.

Noticia en desarrollo...

Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks

Los equipos se miden en Córdoba y forman de la siguiente manera:

Los Pumas:

Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi; Guido Petti, Juan Martín González; Simón Benítez Cruz; Santiago Carreras, Justo Piccardo.

All Blacks:

Ethan De Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea; Cortez Ratima, Beauden Barrett; Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor; Sevu Reece, Will Jordan. DT: Scott Robertson.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi; Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau; Finlay Christie; Anton Lienert-Brown, Damian McKenzie.