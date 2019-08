Emotivo encuentro entre Maradona y De Rossi

Daniele De Rossi visitó a Diego Armando Maradona y ambos mantuvieron un diálogo muy cordial tras la llegada del italiano a la Argentina para vestir la camiseta de Boca.

La entrevista completa y la intimidad del encuentro:

"Cuando yo era chico miraba su historia, su arranque. Así nació mi pasión por el fútbol y por Boca. Tengo que invitarlo a la cancha, lo espero pronto. Tiene que cuidar de su rodilla y nos veremos pronto", afirmó en un español acotado pero entendible el ídolo de Roma en No Todo Pasa.

"Es un gran club y un gran país para jugar. Espero que sea más normal que un jugador europeo venga a un fútbol así", cerró De Rossi, quien estuvo acompañado por el presidente xeneize Daniel Angelici y el director deportivo Nicolás Burdisso, su excompañero.

La charla íntima entre Maradona y De Rossi:

DAM: -Nosotros necesitamos el estímulo. Vos hablaste del estímulo. Cuando dejé el fútbol me pasé dos días llorando, iba a caminar sol. Me decían "eh, Diego". ¡Andá a la c... de tu madre! Tenía un fastidio.

DDR: -Es duro, es duro.

DAM: -Si te retirás en Boca encontrás el estímulo justo. Yo no lo tenía. Me venían a buscar del París Saint-Germain y no, ya estaba.

DDR: -En mi vida jugué en la Roma, que soy hincha de chico, y con Italia. No podía pedir más.

DAM: -El barba mira todo...