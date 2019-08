El Toto Salvio y un pedido especial para Juan Román Riquelme

Eduardo Salvio ha tenido un buen comienzo como refuerzo de Boca Juniors anotando dos goles en tres partidos, y ambos sirvieron para ganar. El Toto es hincha del Xeneize desde chico y está cumpliendo un sueño al vestir la camiseta con la que brilló su gran ídolo, Juan Román Riquelme.

"Me pone muy feliz defender el escudo que defendió tantos años", afirmó el Toto, quien sueña con que Román vaya a ver al equipo a La Bombonera, en una entrevista brindada al diario Olé.

"Desde chico que me miraba todos los partidos, venía a la cancha, lo quería ver nada más que a él, lo seguí cuando estaba en Villarreal, mi fanatismo por Román es muy grande", agregó el mediocampista de 29 años luego de sus goles ante Athletico Paranaense en los octavos de final de la Copa Libertadores y frente a Patronato por la Superliga.

Además, el ex Benfica agregó que "me encantaba verlo, la calidad que tenía sobre todo. Como digo, es mi ídolo de toda la vida y lo va a seguir siendo. Es más, todavía me encanta ver sus videos. Siempre me gustó todo lo que le dio a Boca y, por supuesto, lo que también le dio a la Selección argentina".

Finalmente, a Salvio le consultaron que así como él iba a ver a Riquelme, si le gustaría que ahora el 10 lo vaya a ver a él, y el Toto respondió: "¡Claro que me gustaría! Bah, en realidad quiero más que venga a ver a Boca y no sólo a Salvio. Sería muy bonito".

¿Volverá Román a la Bombonera?