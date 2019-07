El susto que vivió el plantel de Boca Unidos

Boca Unidos de Corrientes denunció hoy que la delegación que se prepara para enfrentar esta tarde a Racing Club por Copa Argentina no pudo dormir ya que a la madrugada se activó la alarma contra incendios en el hotel de concentración.

"Hoy 4.30 AM sonó la alarma contra incendios durante casi 30 minutos. Los jugadores salieron de sus habitaciones, costó volver a descansar, varios de ellos no lograron dormir más. Hay servicios que no funcionan. Era toda una falsa alarma", fue el mensaje que publicó la cuenta oficial del club correntino pasadas las 9.30.

Hoy 4.30 AM sonó la alarma contra incendios durante casi 30'. Los jugadores salieron de sus habitaciones, costó volver a descansar, varios de ellos no lograron dormir más. Hay servicios que no funcionan..ERA TODA UNA FALSA ALARMA. Hoy juegan con @RacingClub @Copa_Argentina — Club Boca Unidos (@ClubBocaUnidos) July 21, 2019

Ante esta situación, la organización de Copa Argentina cambió de hotel al equipo dirigido por Daniel Teglia, a pocas horas del inicio del encuentro que se jugará desde las 17.10 en el estadio de Lanús.

Tras hechos ocurridos hoy a la madrugada en el hotel, queremos agradecer a la organización de la @Copa_Argentina por ponerse rápidamente a disposición de la delegación y cambiarnos de hotel. — Club Boca Unidos (@ClubBocaUnidos) July 21, 2019

A pesar de la mala noche, el club correntino agradeció el gesto de la organización y por el momento no pidió retrasar el inicio del último partido correspondiente a los 32vos de final del torneo.