Defensa y Justicia, la revelación de la actual Superliga al ocupar invicto al segundo puesto a tres unidades del puntero Racing, visitará hoy a Botafogo de Brasil, en el cotejo de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana de fútbol.

El partido se jugará en el estadio Nilton Santos (ex Olimpico Joao Havelange) en Río de Janeiro, desde las 20.30 (hora argentina), con el arbitraje de Esteban Ostojich de Uruguay y será televisado por Fox Sports.

El desquite se jugará el 20 de febrero en Florencio Varela, en esta primera fase de un torneo que se definirá en una final a desarrollarse el 9 de noviembre próximo en el estadio Nacional de Lima, en Perú.

Los elogios y la admiración que provoca este Defensa y Justicia que dirige Sebastián Beccacece, discípulo de Jorge Sampaoli, no tienen límite. En la Superliga, una efectividad de 77 por ciento justifica todo lo bueno que pueda expresarse sobre el "Halcón" de Varela.

No obstante, la mucho y positivo que produce Defensa no se debe mensurar por la cantidad de puntos y las 18 fechas invicto (no pierde desde el 5 de mayo pasado ante Newell's por 1 a 0 en Rosario, en la pasada Superliga), sino además por lo bien que juega.

Con un plantel integrado en su mayoría por jugadores que no trascendieron en otros clubes, Defensa tiene en Nicolás Fernandez a una de sus figuras y es de los pocos surgidos de las inferiores del club.

Entre los "foráneos" que integran el exitoso equipo de Beccacece aparecen el arquero Ezequiel Unsain (ex Newell's), Alexander Barboza (ex River), Nicolás Tripicchio (ex Vélez), Lisandro Martínez (ex Newell's), Leonel Miranda (ex Independiente), Matías Rojas (Paraguay, Cerro Porteño), Ciro Rius (ex Lanús), Gastón Togni (ex Independiente) y Fernando Marquez (ex Belgrano).

Defensa es un equipo intenso, que presiona al rival, que juega con pelota al piso y que cuando tiene el balón es ofensivo y busca el arco rival sin respiro. En la Superliga, en las dos últimas fechas le ganó a San Lorenzo y San Martín de Tucumán (de visitante), en tiempo adicional.

Botafogo no arrancó bien este año. En la Copa Guanabara fue eliminado en la primera fase y recién en la pasada fecha, el domingo último, pudo vencer por 3 a 0 a Boavista en el primer triunfo de 2019, para quedar a nueve puntos de Flamengo, ganador del grupo.

En el equipo carioca juega el defensor argentino Joel Carli, ex Aldosivi y Quilmes, muy querido por los hinchas y que llegó a ser capitán del equipo.

+ Probables formaciones +

Botafogo: Roberto Fernández, Rickson, Joel Carli, Gabriel y Jonathan; Jean, Alex Santana y Gustavo Ferrareis; Rodrigo Pimpão, Erik y Kieza. DT: Zé Ricardo

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Alexander Barboza, Lisandro Martínez y Rafael Delgado; Domingo Blanco, Leonel Miranda y Matías Rojas; Ciro Rius, Nicolás Fernández y Gastón Togni. DT: Sebastián Beccacece.

Cancha: Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro).

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Horario: 20.30 de Argentina (21.30 de Brasil)

Teelvisa: Fox Sports