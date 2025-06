El sincero análisis de Franco Colapinto sobre sus primeras tres carreras con Alpine: "No fueron como yo..."

Tras un fin de semana libre, este domingo se correrá el GP de Canadá, la décima fecha de la Fórmula 1 2025. Será también la cuarta prueba de Franco Colapinto en esta temporada. Será una jornada clave para él , ya que no tuvo un buen arranque con su primer triplete de carreras con Alpine .

De cara a los que serán las prácticas libres del viernes, todos los participantes ya se encuentran en suelo norteamericano. Este jueves los distinos pilotos dieron declaraciones ante la prensa oficial de la categoría. El argentino, que estuvo acompañado de Lewis Hamilton y Lance Stroll, habló sobre lo que fueron sus primeros tres Grandes Premios y fue completamente honesto: "Fueron difíciles. No fueron, por supuesto, como yo esperaba".

"Imaginaba progresar un poco más después de Imola, pero siempre es difícil volver a la F1 después de seis carreras sin estar ahí, sin correr. Hay pilotos que aprendieron mucho sobre la gestión de neumáticos y cuando no estás conduciendo, es un poco complicado", señaló el corredor de 22 años en la misma sintonía.

A su vez, comparó lo distinta que está siendo esta temporada con una nueva escudería respecto de la anterior: "Es muy diferente. Cuando llegué a Williams el año pasado no había conducido nunca otro coche de Fórmula 1, así que realmente no podía compararlo con nada más. Ahora tengo eso en Alpine y estoy aprendiendo mucho, hay muchas cosas buenas, hay algunas cosas que son diferentes, el coche es muy diferente de conducir también, y simplemente me estoy poniendo al día con eso y tratando de entender cuál es la forma más rápida de hacerlo", sentenció Colapinto.