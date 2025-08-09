El sincericidio de Julio Vaccari tras el empate sin goles ante River: "El empate no fue justo"

Julio Vaccari habló en conferencia y analizó el empate 0-0 ante el Millonario, pero cuando le consultaron sobre el resultado no tuvo dudas en responder.

Independiente sigue sin poder ganar. El equipo dirigido por Julio Vaccari alcanzó su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria y este sábado empató 0-0 ante el River de Marcelo Gallardo en el Libertadores de América en un partido que tuvo a Franco Armani como gran figura de la tarde-noche.

Con este resultado, el Rey de Copas no levanta cabeza y luego de la durísima eliminación ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, ahora sigue sin sumar de a tres en el torneo Clausura y ahora tendrá que afrontar el próximo miércoles a las 21:30 (hora de Argentina) el partido de ida por los octavos de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

Julio Vaccari analizó el empate sin goles ante River Tras el final del partido, el DT habló en conferencia de prensa y allí hizo un análisis del empate. Sin embargo, cuando le consultaron sobre si fue justo el resultado del partido, no dejó dudas y lanzó: "Hoy tampoco salieron las cosas porque es un sabor amargo irnos con este empate. Las situaciones de gol que tuvimos fueron muy claras y muchas La mayoría de los ataques fueron de Independiente. No fue justo el empate pero es fútbol y no se dio".

Vaccari y su sincero análisis tras el 0-0 ante River A su vez, se refirió a su continuidad en el banco de los suplentes del Rojo a pesar del mal presente: "Tengo la misma fuerza que el primer día: muchísima. La misma determinación. Soy un convencido de los procesos y los tiempos. Las cosas buenas vienen con construcción. El camino es este y hay que pulir un montón de situaciones para crecer en la idea", mencionó.

Por último, Julio Vaccari habló sobre la polémica acción en la que Nazareno Arasa no cobró un penal de Franco Armani a Walter Mazzanti: "Hay situaciones que me parecieron que había que cobrar otra cosa. Me pareció que había sido foul de Armani en el primer tiempo. No tiene intenciones de jugar, si no de cortar el juego", sentenció.