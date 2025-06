El sincericidio de Franco Colapinto tras las prácticas 1 y 2 del GP de Austria: "No me sentí muy..."

Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en las prácticas 1 y 2 del GP de Austria. En el primer día de entrenamientos libres, el piloto número 43 de Alpine finalizó P16 y P20 respectivamente , y a pesar de que el ritmo del auto fue aceptable, el tráfico en la pista y el gran nivel del resto de escuderías provocaron estos resultados.

El análisis de Franco Colapinto tras la FP1 y FP2 de Austria

Franco Colapinto habló tras las dos primeras prácticas en Austria

Ahora en Spielberg, sufrió un nuevo inconveniente con su A525 y es por ello que tras finalizar la FP2, el pilarense habló con la prensa en zona mixta. Allí analizó su rendimiento de este viernes y lanzó un fuerte sincericidio de cara a lo que queda del fin de semana: “No fue muy bien, no me sentí muy cómo en general. En curva rápida, que es un poco mi fuerte, no estuve cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra”,