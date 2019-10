El SIC se consagró campeón del Top 12 de la URBA

San Isidro Club (SIC) derrotó esta tarde a Belgrano Athletic, por 22 a 19, en tiempo suplementario, y se consagró campeón del torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

En el primer tiempo, Belgrano abrió el marcador con un penal de Tomás Rosati y luego tuvo una buena jugada para marcar, pero perdió la pelota a menos de un metro del ingoal. A los 20m. Fermín Martínez, primer centro de Belgrano, sufrió un traumatismo de cráneo y fue reemplazado por Pedro Bugiani.

SIC llegó al empate con un penal de Tomás Granella, Rosati adelantó nuevamente a Belgrano de la misma manera, pero antes del descanso SIC tuvo una buena chance de try, aunque al no poder vulnerar a la defensa rival optó por descargar a Granella, que empató con un drop.

En el complemento, Belgrano se puso otra vez al frente el el marcador por otro penal de Rosati y rápidamente niveló SIC del mismo modo, bajo los palos. Otro penal de Rosati adelantó a Belgrano y nuevamente Granella estableció la igualdad con una conversión similar.

Hasta que a los 28m. el fullback Gastón Arias marcó try y Joaquín Lamas acertó la conversión para SIC. Pero en la última, Francisco Cubelli apoyó el try que convirtió Rosati para estirar el partido al suplementario. Allí, a “muerte súbita”, Rosati intentó un drop desde lejos que se fue por poco, y en la respuesta Lamas no falló y -también con un drop- le dio el título a SIC.

El historial general de los torneos de la URBA muestra como campeones a CASI con 33 títulos; SIC 26; CUBA 14; Belgrano Athletic 11; Buenos Aires e Hindú 10; Alumni 6; Atlético del Rosario 5; GEBA 4; Old Georgian 3; Lomas Athletic, Pucará y Banco Nación 2; Olivos, Obras Sanitarias y La Plata 1.