El Santos de Sampaoli empató en su debut sudamericano

Santos de Brasil, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, igualó hoy sin goles ante River de Uruguay, en Montevideo, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

El partido de ida se jugó en el estadio Luis Franzini del club Defensor Sporting de la capital uruguaya y el equipo brasileño terminó con diez hombres por la expulsión de Orinho (20m.St).

En el conjunto uruguayo jugó el defensor Luis Olivera, surgido de River Plate y con paso por San Martín de San Juan. El desquite se jugará el martes 26 del corriente en el estadio Urbano Caldeira del barrio Vila Belmiro de la ciudad de Santos.

En el otro encuentro de la jornada, Macará de Ecuador venció a Guabirá de Bolivia, por un ajustado 2 a 1. Ronald Champang (29m.Pt) y Carlos Arboleda (35m.Pt) anotaron para el local, y Gualberto Mojica (28m.Pt) había abierto el marcador para Guabirá.

En Macará jugaron los argentinos Javier Burrai (ex Arsenal y Sarmiento de Junín), Alejandro Manchot (ex Boca Unidos) y Flavio Ciampichetti (ex Quilmes); mientras que en Guabirá lo hicieron Marcelo Aguirre (ex Rosario Central) y Maximiliano Velasco (ex Newell's y Talleres de Córdoba).