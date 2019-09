El Pulga y el recuerdo de su papá: "No podía quedarme en mi casa a llorarlo"

Colón de Santa Fe se metió anoche en la final de la Copa Sudamericana al superar en los penales a Atlético Mineiro luego de perder por 2 a 1 en los 90' reglamentarios y Luis Rodríguez volvió a ser fundamental en el equipo argentino.

El delantero marcó el gol que le permitió al Sabalero descontar e ir a la definición desde el punto de penal, y luego marcó el tanto que selló el pase a la histórica definición, y lo hizo a pocos días de la muerte de su papá, a quien recordó luego del partido.

"Mi papá desde muy chiquito quería que juegue al fútbol, que juegue en Primera División y que tenga logros en mi vida", comenzó diciendo, y agregó que "no podía defraudarlo. No podía quedarme en mi casa a llorarlo cuando siempre me recalcó lo mismo. Una muestra de agradecimiento fue estar en la semifinal pasada, estar en esta y buscar el campeonato".

"No podía quedarme en mi casa a llorarlo"



La tremenda confesión del Pulga tras la dura pérdida que tuvo antes de la serie que lo puso como héroe de @ColonOficial pic.twitter.com/22PNGI3S5R — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 27, 2019

Luego, destacó que "la figura es el equipo. Agradezco a mis compañeros porque dejan todo en la cancha. La figura es el plantel y tenemos un gran arquero (Leonardo Burián) que nos salva siempre".

"Es algo increíble. Estamos muy contentos. 114 años pasó Colón para conseguir esto", destacó el Pulga.