El plan de River para que Enzo Pérez llegue a la final de la Libertadores

La mayor preocupación en River de cara a la final de la Copa Libertadores pasa por la salud de uno de sus jugadores imprescindibles, Enzo Pérez. En la práctica de esta mañana, el jugador hizo movimientos de campo leves y se dedicó a rehabilitar su hombro.

El mendocino se lesionó durante la victoria sobre Estudiantes de Buenos Aires (2-0), en la semifinal del pasado jueves por la Copa Argentina en Córdoba, y si bien continúa con un plan de recuperación, fuentes del cuerpo médico de River indicaron que estará entre los once titulares.

Mañana de trabajo en el Monumental



Un grupo continuó las tareas regenerativas

Otro realizó una práctica de fútbol contra la Reserva. pic.twitter.com/p7I6qHuUkM — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2019

El volante millonario terminó el partido con mucho dolor en la zona y casi sin poder mover el brazo izquierdo, pero rápidamente se comunicó que la lesión no era grave y que no tendría inconvenientes en jugar la final ante Flamengo. El golpe fue amortiguado por el brazo y por eso no se generó una lesión más grave.