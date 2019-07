El "Pity" Martínez habló de sus ganas de volver a River

Gonzalo Martínez se fue de River como un ídolo al anotar el último tanto que sentenció la victoria frente a Boca en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 y, en los último días, se habían rumoreado que regresaría, pero el futbolista invalidó esta posibilidad.

"Si hay algo concreto yo lo haría saber. Si fuera por mi estaría jugando ahí, son cosas del fútbol Tengo algunas diferencias con el técnico pero no pasa mas allá de eso", afirmó el delantero de Atlanta United en una charla con Fox Sports.

Además, explicó que no hay nada personal con De Boer, pero tienen un pensamiento distinto en torno a lo que la dinámica del juego que llevan a cabo y el entrenador salió a expresarlo por los medios de comunicación, algo que no le gustó nada al Pity.

A pesar de tener este cortocircuito con su superior, el argentino confirmó que quiere continuar en el equipo de la MLS debido a que lo ve como una puerta hacia el fútbol europeo: "Una salida de Atlanta no la pienso. El técnico es una buena persona y lo va a entender. No me gustó lo que dijo, tampoco es que estoy peleado. Sólo que antes de hablar conmigo lo hizo con la prensa. Estoy bien acá, quiero acomodarme en lo futbolístico. Mi familia está contenta, yo también, quiero seguir acá antes de dar el salto afuera".

Después también le preguntaron hipotéticamente si alguna vez jugaría en Boca. Algo que negó rotundamente debido a todo el cariño que le tiene a la gente del Millonario después de su paso por el equipo de Núñez.

Por último, analizó que si Marcelo Gallardo se transforma en el nuevo entrenador de la Selección Argentina tendría muchas más chances de volver a ser convocado para vestir la camiseta albiceleste. "Ojalá vuelva a la Selección con Gallardo. Será difícil ahora por lo que representa él para River. Sería hermoso para el equipo, es un técnico espectacular. Primero debo demostrar que estoy bien para que me llame, porque no se casa con nadie. Que yo haya tenido un buen paso con él no significa que me vaya a llamar", cerró.