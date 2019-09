El penal de Boffelli que pudo haber cambiado la historia

La bronca por el partido que se les escapó a los Pumas en su debut en el Mundial de Japón 2019 tomó la escena en el campamento argentino. Sin pasar por el vestuario ni tiempo para ejercitar un profundo análisis, los protagonistas hablaron ante las cámaras de televisión y dieron su visión sobre la derrota 23-21 con Francia.

Emiliano Boffelli se mostró triste, en su cabeza no paraba de repetirse la jugada del penal que falló. Sabe que si acertaba esa patada, la victoria quedaba del lado argentino, y eso resonará en su interior por un tiempo.

"Quedó en mis manos. Uno se prepara todo el año para esto, uno sueña con tener esa última pelota y dar vuelta el resultado, y no se pudo", describió el full back.

"Pensé que era la última pelota y la quise asegurar, por eso la potencia. No se dio. Me va a durar mucho la tristeza, pero no hay tiempo no podemos bajar los brazos. El grupo sabe lo que podemos hacer como equipo", agregó.