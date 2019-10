El pedido especial de Messi al Cirque du Soleil para el show que se estrena hoy

Hoy, en el Parc del Fòrum de Barcelona, se estrenará el show del Cirque du Soleil inspirado en Lionel Messi, el cual llegará a la Argentina el año próximo, en fecha a confirmar. El diario catalán Mundo Deportivo entrevistó al director Mukhtar O.S. Mukhtar, quien explicó el proceso de creación del espectáculo y la intervención del crack rosarino.

"Cuando me hicieron el encargo tuve sentimientos contradictorios. Por un lado, como gran aficionado al fútbol, me sentí muy emocionado, pero acto seguido me invadió un sentimiento de responsabilidad", comenzó diciendo el director inglés.

La intención del espectáculo es, en palabras de Mukhtar, "que todo el mundo que vea el espectáculo tenga claro que siempre se puede levantar uno después de caerse y que todos llevamos un 10, solo hay que encontrarlo", y relató que "hemos tenido que ver muchas horas de videos de Messi pero aún así ha sido muy difícil porque Leo se supera cada día así que no puedes prever nada porque a la semana hay que cambiarlo".

Mukhtar OS Mukhtar. (publicada en Mundo Deportivo)

Sobre la participación de Messi en el espectáculo, el director del mismo contó que "nos reunimos cuatro o cinco veces y lo que más me sorprendió es que lo primero que hizo fue pedir que se hiciera referencia a su familia en el espectáculo. Nosotros, como es tímido y reservado no quisimos poner de entrada nada de su esfera privada pero fue él el que lo pidió porque dijo que sin ellos no sería quién es".

Finalmente, Mukhtar contó que "Messi no ha querido ver el show terminado. Dijo que le gustaba cómo estábamos trabajando y que confiaba en nosotros", de manera que la Pulga verá hoy el espectáculo por primera vez, en su estreno, con el resto del público.