El papá del Kun: "Si lo llaman de Independiente..."

Leonel Del Castillo, el padre del delantero del Manchester City, Sergio Agüero, se refirió a la posible vuelta de su hijo al Rojo y aseguró: "Si lo llaman, pondría una fecha para volver".

"Si su contrato termina en julio y tiene que venir, viene. Pero su vuelta a Independiente no depende de eso. Dependerá del momento del club, de quién sea el técnico y si lo quiere, de quien esté y si lo llaman. A Sergio no lo llamaron y a nosotros tampoco. Nunca hubo una comunicación del club. Sergio no puede decir '¡Quiero volver!'. Hay que ver si el club lo quiere", agregó en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Además, Del Castillo aseguró que "con Moyano está todo bien. Si lo llaman, yo te diría que empezaría a definir su vuelta a Independiente y pondría una fecha para volver".

El Kun siempre dice que le gustaría retornar a Independiente para finalizar su carrera, aunque recién tiene 30 años y está viviendo un gran momento futbolístico en Inglaterra.