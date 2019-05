El micro de Boca fue apedreado antes de llegar al Malvinas

El micro que trasladó al plantel de Boca desde el hotel del Arena Maipú hasta el Malvinas Argentinas fue atacado por vándalos en las inmediaciones del estadio. Según informó el chofer de la unidad, en declaraciones al canal TyC Sports, fue algo rápido y no daños materiales ni lesionados.

Una vez más, apedrearon al micro de #Boca y @Tato_Aguilera habló con el chofer, que dio detalles del hecho. pic.twitter.com/ajzzBHI5NG — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) 2 de mayo de 2019

"Está todo bien. Fue algo rápido, veníamos con la policía y no pasó nada, no hubo nada roto. Somos seres humanos, venimos a jugar un partido de fútbol, nada más. Estamos confundidos los argentinos, no sé que pasa", relató el encargado de conducir la unidad.