Diego Maradona, entrenador de Dorados, publicó un mensaje en sus redes sociales un día después de que el conjunto de San Luis perdió la posibilidad de jugar en Primera, luego de que cayeron en la final del Clausura del Ascenso MX contra Atlético San Luis.

"Los campeonatos se terminan, pero la vida continúa. Le mando un abrazo a todos!", escribió el argentino acompañado de una emotiva foto.

Anoche, apenas terminó el partido, el astro argentino utilizó una fuerte frase y dijo estar triste por "sus muchachos". "Yo estuve al borde la muerte, a mí esto no me hace nada. Estoy triste por los chicos, pero por mí no. Yo gané, empaté y perdí en la vida. Créanme que yo estoy triste por mis muchachos", dijo.

El argentino perdió su segunda final con el equipo sinaloense, por lo que su futuro en el club de la Segunda División está en el aire.