El mensaje conciliador de Verón a Maradona

AHORA #ClossContinental | #EDLP | Juan Sebastián Verón: "Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de #EDLP y es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo" AM590 pic.twitter.com/7O6kShXCNT