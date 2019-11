El mendocino Gastón Alto, nominado entre los mejores del mundo

Gastón Alto figura en una de las ternas de los premios ITTF Star Awards, cuya gala serán en la provincia china de Henan, el 11 de diciembre.

El jugador mendocino ha sido nominado por la ITTF en el rubro "Star Point" por su punto contra Vitor Ishiy (Brasil) en la final individual del Campeonato Panamericano de Paraguay.

El punto de Alto compite en la terna con: Timo Boll vs Ma Long (Abierto de Qatar ITTF World Tour Platinum 2019), Xu Xin y Fan Zhendong vs Dang Qui y Benedikt Duda (2019 ITTF World Tour Platinum Japan Open), Lily Zhang vs Miu Hirano (Copa Mundial Femenina ITTF 2019), y Christian Pletea vs Yu Heyi (Campeonato Mundial de Tenis de Mesa Junior ITTF 2018).

¡Histórico! Gastón Alto esta nominado al mejor punto del año en el mundo por la Federación internacional y comparte la terna con los mejores jugadores del mundo.



Votá en este link: https://t.co/kPfsT6CSzZ

— Deportes Mendoza (@DeportesMza) November 15, 2019

Los ganadores de cada una de las ternas ("jugador masculino", "jugador femenino", etcétera) serán decididos a través del voto electrónico del público. Para participar hay que ingresar a: www.surveymonkey.com/r/WBPG366

En su séptima edición, los premios ITTF 2019 reunirán a jugadores y entrenadores de todo el mundo para reconocer sus esfuerzos sobresalientes en el transcurso del año.