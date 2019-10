El local y Samoa, con equipos confirmados

El anfitrión de la Copa del Mundo viene de dar el gran golpe al vencer a Irlanda y ahora buscará ganar su tercer partido seguido en busca de la clasificación. Para ello, ya tiene equipo confirmado, al igual que su próximo rival, Samoa. Se verán las caras el sábado, en el Citi Stadium.

Japón realiza tres cambios respecto al XV inicial que venció a Irlanda. Atsushi Sakate, Wimpie van der Walt y Michael Leitch regresan a la alineación en lugar de Shota Horie, Luke Thompson y Amanaki Mafi.

Luke Thompson no está entre los 23 convocados. Con 12 partidos de RWC está empatado con Hirotoki Onozawa con el récord de partidos de Copa Mundial de Rugby. En tanto, Michael Leitch estará jugando su partido número 11 y Shota Horie ocupará un lugar en el banco tras haber sido nombrado como el Jugador de Partido ante los irlandeses. Kenki Fukuoka, quien anotó el único try de Japón ante el XV del Trébol estará una vez más en el banco de suplentes con el mismo número 23.

Por el lado de Samoa, realiza seis cambios en su alineación inicial desde su derrota por 34-0 ante Escocia. Jordan Lay, Seilala Lam, Piula Faasalele y Ulupano Seuteni hacen su primera aparición como titulares en la RWC 2019. Ah See Tuala será titular por primera vez y hace su primera aparición en los 23 del partido. Del XV inicial, solo TJ Ioane y Tim Nanai-Williams fueron titulares contra Japón en la Copa del Mundo hace cuatro años. Jack Lam, quien ingresó desde el banco en ese partido, será titular contra Japón en 2019.

Los hermanos Lam (Jack y Seilala) estarán desde el inicio juntos, por primera vez en una Copa del Mundo. Además, si Jordan ingresa desde el banco mientras James todavía está en el campo, los hermanos Lay jugarán juntos por primera vez en una Copa del Mundo. Tusi Pisi comienza como suplente, pero con 57 puntos en las Copas del Mundo, puede superar al actual goleador de Samoa en RWC Silao Leaega (62), si anota seis puntos.

Si Ed Fidow puede repetir su hazaña de anotar dos tries como en el partido ante Rusia, se convertirá en el segundo anotador de tries más prolífico para Samoa en las Copas Mundiales de Rugby, con cuatro. Samoa, Canadá y Georgia son las únicas tres naciones que no han marcado penales en RWC 2019.

JAPÓN: 1. Keita Inagaki 2. Atsushi Sakate 3. Jiwon Koo 4. Wimpie van der Walt 5. James Moore 6. Michael Leitch 7. Pieter Labuschagne (capitán) 8. Kazuki Himeno 9. Yutaka Nagare 10. Yu Tamura 11. Lomano Lava Lemeki 12. Ryoto Nakamura 13. Timothy Lafaele 14. Kotaro Matsushima 15. Ryohei Yamanaka

SUPLENTES: 16. Shota Horie 17. Isileli Nakajima 18. Asaeli Ai Valu 19. Uwe Helu 20. Hendrik Tui 21. Fumiaki Tanaka 22. Rikiya Matsuda 23. Kenki Fukuoka

SAMOA: 1. Jordan Lay 2. Seilala Lam 3. Michael Alaalatoa 4. Piula Faasalel 5. Kane Le'aupepe 6. Chris Vui 7. TJ Ioane 8. Jack Lam (capitán) 9. Dwayne Polataivao 10. Ulupano Seuteni 11. Ed Fidow 12. Henry Taefu 13. Alapati Leiua 14. Ah See Tuala 15. Tim Nanai-Williams

SUPLENTES: 16. Ray Niuia 17. Paul Alo-Emile 18. James Lay 19. Senio Toleafoa 20. Josh Tyrell 21. Pele Cowley 22. Tusi Pisi 23. Kieron Fonotia