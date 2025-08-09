El lamento de Gallardo por la lesión de Pezzella y todas las bajas de River: "Venimos con una mala racha..."

Germán Pezzella debió salir en carrito médico durante el primer tiempo y se suma a la larga lista de lesionados que arrastra el River de Gallardo.

River Plate se llevó un empate sin goles este sábado por la noche en el clásico contra Independiente disputado en Avellaneda por la fecha 4 del torneo Clausura. En un duelo cerrado a nivel general, el cuadro de Núñez dejó una mala imagen y el punto terminó siendo hasta favorable considerando lo hecho durante los 90 minutos.

Marcelo Gallardo se refirió a la lesión de Pezzella Marcelo Gallardo se refirió a la lesión de Pezzella "Son varios los lesionados los que tenemos. Tenemos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. Ya teníamos la de Martínez Quarta, Driussi y Salas, que ya están en el proceso de recuperación. Paulo Díaz (iba a ser titular pero fue reemplazado antes del inicio por Lautaro Rivero) tenía la rodilla inflamada y veremos su evolución", se lamentó al respecto el Muñeco en conferencia de prensa.

En cuanto la situación puntual de Pezzella, el DT prefirió mantener sus reservas antes de que se conozca el parte médico oficial: "Lo de Germán, veremos... En un principio voy a ser cauto para esperar los resultados del estudio que se va a hacer mañana, a ver qué es lo que nos va a llevar", apuntó sin profundizar más en el tema.