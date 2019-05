El Kun se descargó y aclaró sus dichos sobre el Balón de Oro y Messi

El delantero argentino y figura de Manchester City, de Inglaterra, Sergio "Kun" Agüero, admitió hoy que su compatriota Lionel Messi "merece" el Balón de Oro por la "gran temporada" que viene realizando con Barcelona, de España.

"No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más como en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro", explicó en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, Agüero aclaró la polémica armada alrededor de una frase que se le adjudicó tras su diálogo con la prensa luego de ser campeón de la Liga de Inglaterra.

"Creo que el Balón de Oro debiera salir de un jugador que esté en la final de la Liga de Campeones de Europa", fueron sus palabras, de modo que Messi quedaría de lado luego de la eliminación en la semifinal contra Liverpool.

"La pregunta que me hicieron se refería a si yo podía merecer ese premio este año. Y respondí que para poder aspirar a eso tendría que haber llegado a la final de la Champions. Tan claro como eso y que no puede dar lugar a ninguna malinterpretación", argumentó por último en el Twitter.

Messi es el principal candidato a la obtención del Balón de Oro, premio que consiguió en cuatro ocasiones (2009, 2010, 2011 y 2015).