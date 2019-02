El jugador que no ve la hora de que Messi se retire

Alvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, habló en El Chiringuito de Jugones e hizo referencia a la rivalidad que existe con Barcelona.

“No soy antibarcelonista. Quiero que pierda siempre porque es en beneficio del Madrid. Los madridistas no somos antibarcelonistas, pero ojalá pierda en el entrenamiento de mañana”, no dudó el defensor y agregó: “¿Si quiero que en la Champions no se clasifique? Sí, sería un rival menos".

En ese contexto, Arbeloa también hizo referencia a Lionel Messi y expresó: "Respeto mucho al Barça, es un grandísimo equipo con un gran jugador como es Messi”.

“Es muy bueno, no lo he podido disfrutar nunca ni creo que lo disfrutaré. Espero que no tarde mucho en retirarse, estoy contando los días”, concluyó.

TyC Sports