El jugador que no quiere volver al Atleti porque Simeone es "muy defensivo"

El futbolista portugués Gelson Martins pertenece al Atlético de Madrid y está a préstamo en el Mónaco, pero una vez que finalice su cesión no quiere regresar al conjunto madrileño ya que no se siente cómodo con el estilo de Diego Simeone, DT del equipo.

En Madrid, Martins no tuvo mucha continuidad y contó, en una entrevista con Record, que "fue un año difícil. Mi intención era jugar pero, obviamente, no es fácil entrar en el equipo. Además, mi estilo de juego no se adecuaba a las ideas de Simeone porque es un equipo muy defensivo".

Gelson Martins (publicada en Marca)

Luego, el portugués explicó que "al principio creí que encajaría porque el Atlético defendía bien y luego contraatacaba, pero empecé a jugar de segundo punta y sentí dificultades. Soy un jugador rápido y pasé a recibir la pelota de espaldas. Me quedé un poco desilusionado. No es fácil explotar pronto con Simeone".

Por último, dijo que va a analizar la posibilidad de seguir en el Mónaco ya que el club francés quiere que continúe. "Regresar al Atlético? No quiero volver. Soy el mismo jugador. Mis características no se acoplan a lo que el equipo quería y Simeone no va a cambiar sus ideas por mí. Creo que lo mejor es cambiar de aires", concluyó.