El insólito penal que Pitana le dio a Flamengo

Emelec logró un gran resultado en su estadio, tras vencer por 2-0 a Flamengo en los octavos de la Copa Libertadores. Pero a los siete minutos de la vuelta, los ecuatorianos se la empezaron a ver difícil cuando Néstor Pitana cobró un polémico penal de Oscar Bagüí sobre Rafinha.

La jugada se dio cuando el lateral brasileño se proyecto por la derecha e intentó entrar al área del equipo eléctrico. Entonces apareció en acción el zurdo de cuadro guayaquileño, apenas rozó al ex Bayer Munich y el juez argentino no dudó. Después, desde los doce pasos, Gabriel Barbosa no falló.

¡POLÉMICA EN BRASIL!#LibertadoresxFOX | Rafinha se desplomó cuando ingresó al área y Pitana no dudó en cobrar el penal que puso arriba a Flamengo ante Emelec. pic.twitter.com/GFJx8FqrN5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 1, 2019

Gabigol extendió la diferencia a los 20 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Flamengo ya no pudo doblegar la resistencia de los ecuatorianos.

Así, llegaron a los penales. Para el conjunto brasileño convirtieron De Arrascaeta, Bruno Henrique, René y Rafinha. Angulo y Cortez anotaron para Emelec, pero Diego Alves tapó el remate de Arroyo y Queiroz le dio al travesaño.

Ahora, ya con Felipe Luis entre sus futbolistas estelares, el Flamengo enfrentará al Inter de Porto Alegre, que eliminó a Nacional de Montevideo.