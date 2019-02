El increíble golpe de Tiger Woods en México

A cualquier jugador del mundo se le hubiera complicado a tal punto que apelaría a varios golpes para quedar cerca del hoyo. La bola estaba en la arena y el ángulo no era el más oportuno. Pero el encargado de la ejecución era Tiger Woods, una leyenda viva del golf, quien protagonizó una de las grandes jugadas del PGA Tour de los últimos años.

En último hoyo de la segunda vuelta del World Championship de golf, en México, Tiger sacó a relucir todo su talento. Los espectadores quedaron atónitos con el fantástico tiro con efecto con el que logró ingresar al green y quedar a centímetros del objetivo.

En ese hoyo final de la segunda vuelta, el par 4 del 9 -salió por el 18- Tiger sacó la bola del búnker con un golpe con efecto increíble. La bola recorrió un gran distancia por el aire y al caer comenzó a rodar en sentido opuesto, acercándose mucho al hoyo.

Finalmente, con dos putts cerró su recorrido con 66 (-5), producto de seis birdies y un bogey, para acumular finalmente 137 golpes y quedar momentáneamente entre los 10 primeros. Subió 18 lugares respecto a la primera jornada y se coloca en el séptimo escalón, junto con otros cinco competidores.

El legendario golfista estadounidense ha ganado siete veces el torneo que ahora se conoce como el Campeonato WGC-México, pero esta vez encara un desafío completamente nuevo, ya que es la primera edición del evento que disputará en el Club de Golf Chapultepec.

El World Golf Championship llegó a la Ciudad de México en 2017. Antes el certamen se disputaba en varias ciudades del mundo y Tiger Woods fue campeón en siete sedes: San Roque, España; Kikkenny, Irlanda; Woodstock, Estados Unidos; San Francisco, Estados Unidos; Hertfordshire, Inglaterra, y en Florida, EEUU.

En la previa al torneo en México, Tiger Woods disfrutó de una partida de golf con el presidente Donald Trump. "He tenido varias oportunidades para jugar con un par de presidentes en estas semanas y he disfrutado ambos días", dijo tras ese evento el propio Woods, recordando que también jugó con el ex presidente Barack Obama en enero, antes del Abierto Farmers Insurance en el campo de Torrey Pines en San Diego.