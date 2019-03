El himno argentino emocionó a todos en la despedida de Manu

La bandera argentina entronizada junto a la de Estados Unidos, un piano emitiendo la música del Himno Nacional Argentino y la joven tigrense Michelle Leclercq entonando sus estrofas, le pusieron esta noche la primera tonalidad celeste y blanca a la de por sí "celestial" despedida de Emanuel Ginóbili y su ya legendaria camiseta número 20 de San Antonio Spurs.

Ante un estadio repleto y apenas 10 minutos antes de comenzar el partido entre los Spurs y Cleveland Cavaliers, la emoción empezó a embargar no solamente a los argentinos presentes en el AT&T Center, de San Antonio, sino también a todos los fanáticos de los Spurs que aman a "Manu".

Y después de Leclercq, el dueto integrado por el músico local Bruce Robison y su compatriota, la cantante Kelly Willis, entonaron el Himno de los Estados Unidos.

Leclercq, la cantante argentina que tiene una voz todavía en crecimiento pese a tener 24 años, llegó a San Antonio ayer por la mañana procedente de Los Ángeles, donde vive, y se mostró muy nerviosa antes de representar a su país en una oportunidad ante el gran público que la sorprendió.

"Dudé un poco cuando me lo propusieron y casi digo que no, porque era tan grande lo que me iba a pasar que me intimidaba mucho", confesó.

El que la contactó fue Martín Guigui, un productor argentino ganador de Grammys, quien la invitó a cantar el Himno Nacional. Hace unos pocos días estrenó en Los Ángeles su canción "Wherever you go", producida por Javier Martínez y Lucas Villemur. Su primer sencillo, "The Mission", hace un año fue número 1 en Itunes, en Argentina. Pero su gran salto lo dio esta noche gracias a "Manu" Ginóbili y la NBA.