El Día del y la Futbolista, que se celebra cada 21 de agosto, será recordado mañana con el Encuentro "Mujeres haciendo historia" a desarrollarse en la Asociación del Fútbol Argentino, organizado por Historia AFA.

Del mismo participarán mujeres futbolistas, entrenadoras, dirigentes, periodistas e investigadoras, informó a Télam la museóloga Gabriela Bodo, secretaria de Cultura de Newell's Old Boys, moderadora del evento.

El 21 de agosto de 1971 la selección argentina femenina llamada Las Pioneras goleó a Inglaterra por 4 a 1 en el Mundial jugado en México, con tantos de Elba Selva, que recién fue reconocida este año por la Legislatura porteña, que instituyó el Día del y la Futbolista.

En una de las mesas moderada por Gabriela Bodo participarán la ex jugadora y entrenadora en la Villa 31 Mónica Santino, la ex goleadora argentina en el primer Mundial Elba Selva; la periodista y jugadora Ayelén Pujol y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas.

"Le quisimos dar al fútbol femenino una importancia que nunca tuvo. El fútbol siempre fue machista y no reconoció el camino feminista que se fue transitando. Este encuentro sirve para poner en valor esa historia. No es que no existía historia. Lo que intentamos es revalorizarla, reuniendo a todas esas mujeres que vienen trabajando desde hace mucho", explicó Bodo el origen del encuentro feminista de mañana en la sede de la calle Viamonte.

.Bodo dijo que el encuentro servirá para revalorizar el camino recorrido por el fútbol femenino.

Entre las referentes del fútbol femenino que participarán mañana en dos mesas redondas, Bodo anticipó que "me llamó mucho la atención el trabajo de Mónica Santino en la Villa 31. Lo que hace es importantísimo. En la villa tenían que pelear por el lugar donde jugaban al fútbol. Era un espacio para jugar y tuvieron que pelear y defender ese lugar. Me parece que es una lucha auténtica el hecho de las chicas luchando por un lugar para jugar".

Consultada sobre un hito en las historia del fútbol femenino argentino, Bodo rescató que "hablando de hitos que me llamaron la atención Elba Selva es otro. Ni sus vecinos sabían que Selva había hecho cuatro goles en el Estadio Azteca. Se enteraron recién ahora cuando se reflotó el fútbol femenino y se lo revaloriza".

Y con respecto al empoderamiento de la mujer en el fútbol, sostuvo que "lo más conocido es la movida de Macarena Sánchez a partir de su reclamo por la profesionalización del fútbol femenino. Se plantó ante la AFA con un reclamo auténtico que nunca había sido escuchado. Ese fue el punto de inflexión que tuvo el fútbol femenino y que revalorizó lo anterior".

Por último, se refirió a la participación de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas: "el fútbol no es solamente el hombre que gana mucho dinero y lo aplauden todos los domingos. Hay una lucha por abajo, de nosotras las mujeres, que venimos de muchos lugares. Y Norita resume todo eso. Hablo no sólo de las mujeres dentro de un campo de juego sino en los lugares de toma de decisiones, de poder, en las comisiones directivas de los clubes, en un montón de espacios".