El fuerte mensaje de apoyo de Agustín Canapino a Colapinto luego de las críticas de Briatore: "Solo él sabe lo difícil que es..."

Franco Colapinto quedó en el centro de la escena este viernes, y no por su buena actuación en las primeras prácticas libres para el GP de Países Bajos. Flavio Briatore, su jefe en Alpine, fue lapidario respecto de su desempeño y lo criticó muy duramente en conferencia de prensa, refiriéndose a sus resultados y a cómo lidió con la presión.

Las declaraciones del directivo italiano generaron un gran impacto y hubo varias voces que salieron en defensa del pilarense. Entre ellas, se destaca la de Agustín Canapino, múltiple campeón del Turismo Carretera y uno de los mejores pilotos argentinos del Siglo XXI, que se manifestó en las últimas horas en sus redes sociales.

El posteo de Agustín Canapino en apoyo a Franco Colapinto Tuit Canapino Colapinto

"Simplemente quiero decir en este momento que lo que hace Franco Colapinto es extremadamente bueno, solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y hacerlo lo bien que lo hace", comenzó su descargo el ídolo de Arrecifes, a modo de respaldo para su compatriota en este complicado momento deportivo que atraviesa.

"No se imaginan lo que debe ser manejar esos autos y contra esos pilotos. Yo no puedo, estoy seguro que nadie puede porque vivir eso es para muy pocos", resalto a continuación, destacando la dificultad de llegar y competir en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo internacional.