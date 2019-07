"El foco es el Panamericano", afirmó Barroso sobre las críticas a Borrello

La defensora del seleccionado argentino femenino de fútbol Agustina Barroso aseguró que los Juegos Panamericanos de Perú son "el foco" del plantel, aunque son conscientes de las críticas al cuerpo técnico encabezado por Carlos Borrello.

"El grupo está muy enfocado, estamos trabajando. Somos conscientes, vemos las redes sociales y lo que se está hablando por televisión, pero intentamos enfocarnos en esto. Si estamos acá es porque estamos trabajando, porque queremos trabajar. El foco es ese, el Panamericano", manifestó Barroso en una nota con EFE.

De esta manera, Barroso no profundizó en las declaraciones de la ex capitana Estefanía Banini y otras referentes quienes pusieron de manifiesto sus diferencias con Borrello tras no ser citadas para los Panamericanos.

Barroso, defensora del Madrid Club de España, postuló los objetivos del seleccionado argentino en los Panamericanos luego del buen papel en el Mundial de Francia.

"El primero es pasar la ronda. Después, ir a buscar alguna medalla. No sabemos en qué posición podemos llegar a quedar. Hay países que son muy fuertes", indicó Barroso.

La Argentina integrará el grupo B de los Juegos Panamericanos, que se jugarán del 26 de julio al 11 de agosto, junto con Perú, Panamá y Costa Rica.