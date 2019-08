El ex campeón con River que sueña con volver a Núñez

Este lunes se cumplieron cuatro años del día que River se consagró campeón de la Copa Libertadores 2015. "Haber ganado aquella Copa del 2015 fue algo soñado que recordaré por siempre", indicó Carlos Sánchez.

El mediocampista del Santos (Brasil) también habló de la posibilidad de regresar al "Millonario", donde juega su hermano Nicolás De La Cruz. "Obviamente que me encantaría jugar junto a mi hermano en River. Pero no sé si se dará. Veo difícil poder regresar a River. Hoy no sé si tendría lugar en el equipo", indicó el uruguayo.

Por último, en diálogo con "River en línea", reconoció que habla con Jorge Sampaoli, su entrenador en Brasil, de River ya que él es hincha. "Con Sampaoli hablamos bastante de River", completó.