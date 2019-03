El equipo inglés que llamó a Mourinho

El entrenador portugués José Mourinho aclaró hoy que el "único club" que lo llamó para regresar fue Chelsea, de Inglaterra, y que "no hay nada" de Real Madrid, de España, en medio de los rumores que lo señalan como el posible sucesor del argentino Santiago Solari.

"Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí, pero ya he dicho que el único equipo que me pidió regresar fue el Chelsea, no el Real Madrid", apuntó el director técnico en el programa BeIN Sports.

Sin embargo, Mourinho aclaró que no tendría "problemas" en retornar a la Casa Blanca si lo llamaran aunque también indicó que por ahora "son rumores y sólo rumores".

El portugués asumió en mayo del 2010 en Real Madrid, con un contrato por cuatro temporadas -cumplió tres y se marchó-, y consiguió Copa del Rey (2011), Primera División (2012) y Supercopa de España (2012), siendo la Liga de Campeones de Europa su gran deuda y causal de su salida por "mutuo acuerdo" con la dirigencia en 2013.

"Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única y diferente a todas las que he tenido. Hicimos cosas fantásticas, ganamos una liga de modo único... También tuvimos malos momentos, yo también cometí errores. Después de la experiencia de haber entrenado al Real Madrid he mejorado mucho como entrenador y como persona. Estoy tranquilo", aseguró Mourinho.

Los rumores, fundados en la información de la prensa española, se dieron en medio de la doble derrota de Real Madrid frente a Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey (4-1 en el global) y el pasado sábado en la liga de España (1-0), respectivamente.

En relación a ello, Solari, cuestionado en su puesto, indicó que él no puede determinar con quién se quedará la dirigencia y recordó que el club tiene "más pretendientes que Julia Roberts", en alusión a la actriz estadounidense.

Real Madrid se consagró campeón del Mundial de Clubes en diciembre pasado, con el argentino como entrenador, y sin embargo el nivel de juego lo colocan tercero en la competencia local, afuera de la Copa del Rey y en carrera en la Liga de Campeones de Europa, donde defiende su triple corona.