El enojo de Gallardo con los hinchas de River

Marcelo Gallardo se expresó en la cancha y también en la conferencia de prensa. Ya durante el partido, el Muñeco se molestó por la burla de los hinchas contra Agustín Rossi, ex arquero de Boca, y no dejó pasar la oportunidad de reconocer su malestar ante los medios: "La verdad que no me gustó. Un poquito está bien... pero todo el partido no me gustó".

"No me gustó que el hincha cante tanto contra Rossi. Me pareció que fue mucho tiempo. Entiendo a la gente pero quiero que alienten y disfruten del equipo. Traté de que se cambie por aliento. No me gustó lo que pasó", puntualizó Gallardo durante la conferencia de prensa.

Además, optó por una postura cautelosa con respecto a la posibilidad de un nuevo enfrentamiento en la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, si es que ambos logran pasar sus series de cuartos ante Cerro Porteño y Liga de Quito, respectivamente.

"Tengo que ser racional. Hay una posibilidad, pero no es una realidad y debemos enfocarnos en lo exacto. Tenemos un partido de cuartos contra un equipo duro y ellos también. El plantel no se va a marear. No tenemos que engancharnos con el morbo de afuera", comentó.