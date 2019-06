El enojo de Diego por las dudas sobre su salud: "Yo no me estoy muriendo"

Diego Maradona decidió realizar una publicación en su cuenta de Instagram para hablar de su estado de salud y desmentir que tiene Alzheimer.

"La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", aseguró y le apuntó a quienes afirmaron que estaba enfermo: "Estoy hijos de… La tiran para crear confusión y a mí no me va. Esto no es hacer periodismo". Su posteo.