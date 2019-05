Pablo Jerez abrió su corazón y contó el difícil momento que atraviesa por la enfermedad de su hija. Zoe, quien cumplirá 15 años en noviembre, sufre de hidrocefalia y el defensor se quedará sin obra social debido a que pronto se retirará de la práctica profesional.

El defensor, campeón de la Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Torneo Apertura (2003) y Sudamericana del 2004, relató emocionado su presente en una exclusiva nota brindada a TyC Sports.

Pablo Jerez habló a corazón abierto

"En 2004 me pasó algo muy grave, nació mi hija con muchísimos problemas. Tuvo meningitis, le produjo hidrocefalia y una gran infección", comenzó exteriorizando en declaraciones brindadas a Sportia.

"No dije nada, estaba en un buen momento pero mi cabeza no estaba en orden y fui decayendo. De a poco me fui excluyendo. Nos dijeron que iba a quedar postrada en una cama, en estado vegetativo. Llegué a un nivel de desesperación que recurrí hasta a los brujos", profundizó.

"Un día estaba mirando una nota de 'Licha' López y dijo que no quería que las camisetas se le apolillaran. Fue el envión que necesitaba y no me quedó otra que venderlas. Ahora estoy al borde del retiro y el gremio solo acapara a los futbolistas activos. Se nos viene una jodida", amplió.

"Estamos viendo la posibilidad de seguir involucrados a alguna obra social pero es difícil porque no la toman a Zoe, tiene de base muchísimos problemas. La última vez trabajé con un remís", finalizó.