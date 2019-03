El DT de Belgrano criticó con dureza a su delantero

El DT de Belgrano, Diego Osella, fue duro con su delantero Diego Mendoza, que lleva tiempo sin convertir goles y esta noche perdió una buena ocasión para anotar en la derrota ante Racing (1-0), por la fecha 23 de la Superliga.

"Tendremos que probar con otro para hacer goles. Será el momento de cambiar nombres y siempre cuando no se hacen goles se le cae al nueve", señaló, muy enojado por el momento que atraviesa el equipo, que lucha para evitar el descenso.

"Está con esa racha mala que a nosotros no nos sirve y menos a Belgrano. Estamos a dos fechas del final, tenemos que cambiar. Si vamos a seguir mereciendo y no convirtiendo ya sabemos cómo será el final", dijo el entrenador advirtiendo sobre el posible descenso, que no solo depende de sus propios triunfos si no también de lo que pasa con otros equipos en su misma situación.

Por último, reconoció que pese a la derrota con la Academia felicitó a los jugadores "porque pocos se le paran así al líder como lo hicieron ellos y se estuvo a punto de igualar en el segundo tiempo".