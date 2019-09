El dramático episodio que marcó a Esteban Andrada

Entre 2014 y 2015, Esteban Andrada vistió la camiseta de Arsenal. Allí, el actual arquero de Boca no mostró su mejor versión y encima vivió el momento más dramático de su vida. Gabriel, su hermano mayor, habló sobre el triste episodio en diálogo con Súper Deportivo por radio Villa Trinidad.

"La pasó muy mal el año que estuvo en Arsenal. Para colmo de no salirle las cosas fue secuestrado, un momento de mucho dramatismo. Por suerte lo devolvieron en el mismo día gracias a su concuñado, que es un comisario importante, que lo negoció muy bien. Fue un momento malo en una temporada horrible para él", relató.

La historia de vida del actual arquero Xeneize es bastante conocida pero lo que muchos no saben es que estuvo a punto de vestir la camiseta del Barcelona: "Se hizo el pasaporte, pero no se concretó porque Lanús tiene su política de no dejar ir a un jugador que todavía no haya jugado en Primera".

"Él estaba en Reserva y lo habían visto en un Sub 20. Hubo muchas reuniones para que se destrabara el pase, pero no se pudo", contó el Aguja que para cerrar reveló el marcado fanatismo de Esteban por José Luis Chilavert.

"Lo seguía mucho. Cuando era chico le pegaba fuerte a la pelota y hacía goles de tiro libre, le gustaba patearlos", confesó.