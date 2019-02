El desplante de Coudet a Centurión

Pasó más de una semana del cruce de Eduardo Coudet y Ricardo Centurión, donde el Diez de Racing empujó a su entrenador y se quebró la relación en el medio del Monumental.

Hoy, por la tarde, el volante se acercó hasta el Cilindro para saludar a sus compañeros, pedir disculpas y tener una charla con el entrenador pero esto no ocurrió ya que cuando el Chacho supo de la intención dijo "yo no lo recibo", dejando en claro que no hay marcha atrás con la determinación.

Esta situación aumenta aún más las posibilidades de que Racing ceda a Centurión y se conoció el interés del Atlético Paranaense que busca para reforzarse de cara a la Copa Libertadores, en la que será rival de Boca, y la Recopa Sudamericana, contra River.

​Esta semana podría definirse la situación y, de concretarse, no sería la primera experiencia de Centurión en el fútbol brasileño, donde vistió la camiseta de San Pablo. Entre 2015 y 2016 disputó 80 partidos y convirtió 9 goles.