El desnudo impactante de la esposa de un ex de la Selección

Tamara ha publicado la foto en su Instagram, señalando que le gusta la imagen en la que aparece desnuda en plena naturaleza.

No hay ningún mensaje reivindicativo como en el anterior desnudo integral, una fotografía con la que proclamaba su libertad, tal y como ella misma ha aclarado en uno de sus stories. En la imagen, la mujer de Garay aparece completamente desnuda, de espaldas y con los brazos extendidos en un paraje incomarable.

Junto a la foto, un mensaje reivindicativo: “Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre”.

Poco después, su marido, Ezequiel Garay, reaccionó en las redes señalando con humor que “no sabía que tenía ese tesoro en casa”…