El crudo relato de Brian Fernández sobre sus adicciones

El delantero argentino Brian Fernández aseguró hoy que "necesitaba ayuda" y por eso, de manera voluntaria, con el permiso de su actual equipo Portland Timbers de los Estados Unidos, ingresó en un programa que trata el abuso de sustancias para no sufrir una recaída.

"Necesitaba ayudar antes de que me pase algo, de que sea sancionado. Estaba a punto de 'pisar el palito'. Ahora estoy tranquilo, bien atendido y agradecido por la ayuda que me están dando", dijo en diálogo con TyC Sports.

"Los únicos que me crucificaron fueron los de la Conmebol, que me sancionaron. Siempre le agradezco a Victor Blanco, mis ex compañeros de Racing y a mi representante que me ayudaron", agregó el atacante de Portland que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Fernández dio positivo de una droga social en 2015, cuando vestía la camiseta de Racing Club, luego de un control antidoping que le practicaron en un partido con River Plate. Días después se conoció otro control positivo, en el duelo ante Guaraní de Paraguay, por la misma droga. Por tal motivo, estuvo suspendido entre junio 2015 y enero 2017.

"Lo que tengo que valorar es que tuve los huevos suficientes para pedir ayuda antes cometer un error, podía ser sancionado y perjudica mi carrera (...) Si pedí ayuda fue porque la necesitaba, pero siento pena porque han dicho muchas cosas en las redes sociales", cerró Fernández.