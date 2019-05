El Cholo también se baja de la Selección: "Soy entrenador de equipo"

Diego Simeone, DT del Atlético Madrid, dio esta tarde una entrevista exclusiva con 90 Minutos de Fútbol. En el programa de Fox Sports, el Cholo habló de su labor en el colchonero y no evitó referirse a la Selección argentina.

A la hora de responder las preguntas incisivas de Oscar Ruggeri, el DT volvió a contar el pedido que su padre le hace cada vez que se lo menciona para la albiceleste.

"Yo me considero un entrenador de equipo. ¿Qué te voy a contar? Mi viejo tiene setenta y pico, empieza a estar grande y me pregunta: "¿Cuándo vas a dirigir a la Selección? Mirá que me queda poco". Yo le digo que todavía no lo veo, lo que veo es la necesidad de entrenar o mejorar un futbolista en el día a día, ir al entrenamiento", reconoció.

Y agregó: "Cuando dirigís la Selección Argentina, no hay nada, se acabó todo y tenés que estar preparado para todo. Al día siguiente al que te presentan te empiezan a criticar hasta que salís campeón, porque somos un país que necesita ganar. Pero lo que te acerca a poder ganar es estar ahí, tener una línea de trabajo constante".

Además tuvo palabras de elogios para Lionel Messi pero explicó que necesita tener un equipo lo acompañe para sobresalir: "Yo lo veo todos los días acá y lo sufrimos siempre. Los futbolistas necesitan un gran equipo. El Mundial pasado nos deja une referencia enorme. A mayor cantidad de futbolistas jugando en equipo, estás más cerca de ganar. Tenés que tener a disposición gente que quiera jugar para un equipo. Que uno no corra, lo podemos compensar, que dos no corran es complicado. Pero si tres no corren, perdés. Si no tenés futbolistas que emocionalmente puedan entender que la prioridad es el equipo, tarde o temprano vas a perder. Hay un momento en que hay algo que te diferencia del resto, y es el corazón".

Luego declaró que "ante un equipo con menos soluciones, menos armado, Cristiano Ronaldo encajaría mucho mejor, porque te da muchas soluciones él para un equipo. Pero en un equipo armado, con juego, está claro que Messi sería mucho mejor, dentro de un fútbol que acompañe todo su talento".