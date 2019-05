Siguen las repercusiones tras la polémica entre Mauro Zárate y Vélez. Este sábado fue el turno de Ariel Zárate, el hermano mayor, quien fue lapidario con la actitud del delantero: "Nos avergüenza lo que hace", sostuvo el Chino.

En declaraciones formuladas en AM 670 (Vélez 670), el actual entrenador de la octava de Vélez le siguió poniendo picante a la interna familiar que recrudeció luego de las declaraciones de Mauro post victoria de Boca. "Me encantaría poder mentir y decir que la relación con Mauro es excelente, pero desde que se fue a Boca no hablamos más", manifestó el Chino.

"Toda la familia quedó muy herida, Vélez es nuestra casa, él se confundió y deberá hacerse cargo", manifestó el Chino, quien además expresó que el menor de la dinastía "está muy mal asesorado". (TNT Sports)