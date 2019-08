El "Burrito" Martínez reveló el secreto para eliminar a Boca

El ex Boca Juniors, Juan Manuel "Burrito" Martínez afirmó anoche que el triunfo de Almagro ante Boca por penales, tras empatar 1 a 1 con gol suyo "se basó en lo que se había planeado, que era anular a (Daniele) De Rossi".

"Sabíamos que había que anular a De Rossi y lo hicimos en el segundo tiempo. La idea era llegar en partido a la parte final y hasta en una contra lo pudimos ganar en los 90", le explicó Martínez a Télam.

El Burrito Martínez, que conoce bien a Boca, declaró cómo tuvo que jugar su equipo para llevarse la clasificación en la Copa Argentina. pic.twitter.com/N9hqzXjmcI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2019

"Y en mi gol acompañé la jugada, porque uno tiene que creer en que la pelota le va a llegar y por eso voy siempre. Eso me lo enseñó Martín Palermo. Y no lo grité por respeto a mi ex club, donde pasé muy buenos momentos", confesó.

El "Burrito" apreció que estos "son partidos difíciles para los equipos grandes, porque los más chicos se preparan para tener su gran momento".

En tanto su compañero Braian Benítez, eufórico por la clasificación de Almagro a los octavos de final de la Copa Argentina, remarcó que el "tricolor" hizo "un buen partido".

"Y por eso fuimos justos ganadores. A mí precisamente me tocó marcar a De Rossi como dijo el "Burrito", y cuando en el segundo tiempo lo encimé más, anduvimos mejor. Además, para mí fue especial porque soy hincha de River, aunque acá todos estamos muy felices", concluyó.